Di Maio: M5S c'è, non esiste nessuna strada verso il bipolarismo

di dab

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Nonostante le ammucchiate e gli impresentabili, il risultato della Basilicata, di cui siamo contenti, testimonia che il Movimento 5 Stelle c'è, che non esiste nessuna strada verso il bipolarismo in Italia". Così il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, a Matera, in una conferenza stampa per analizzare il risultato delle ultime regionali.

