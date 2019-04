Di Maio: "Lega minaccia di far cadere governo". Salvini: "Crisi solo nella sua testa"

Cresce la tensione nel governo gialloverde. Il giorno dopo la polemica incrociata sui casi Siri e Raggi, Luigi Di Maio è il primo a parlare di crisi, incolpando la Lega di voler far cadere l'esecutivo. Un'accusa che non è piaciuta a Matteo Salvini, che nega categoricamente una crisi

"Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva già fatto con la Tav. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito", scrive su Facebook il capo politico del M5s. "Trovo grave che si prenda sempre la palla al balzo per minacciare di buttare via tutto. Ma dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini? Dove è la voglia di cambiare davvero le cose, di continuare un percorso, di migliorare il Paese come abbiamo scritto nel contratto?".

Il ministro del Lavoro continua:. "L’Italia non è mica un gioco, l’Italia siamo noi e milioni di famiglie in difficoltà che vogliono un segnale. L’Italia non è un trofeo e trovo gravissimo che la Lega con così tanta superficialità ogni volta che gli gira minacci di far cadere il governo. Ma poi per cosa? Per non mettere in panchina un loro sottosegretario indagato per corruzione (che potrà poi rientrare nel governo laddove, mi auguro, si risolvesse positivamente la questione) sono pronti a far saltare tutto e a tornare con Berlusconi? Questo è il valore che danno all’Italia?". E sugli attacchi a Virginia Raggi accusa: "È stata una vera e propria sceneggiata mediatica".

La replica di Salvini non si fa attendere: "Macché crisi di governo! La Lega vuole solo governare bene e a lungo nell'interesse degli Italiani, la crisi di governo è solo nella testa di Di Maio che farebbe bene a non parlare di porti aperti per gli immigrati e a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca a furbetti, delinquenti ed ex terroristi". E sugli ipotetici contatti con Fi, dalla Lega precisano: "Non ce ne sono, a differenza dei 5Stelle che spesso sembrano andare d'accordo col Pd...".

