Di Maio lancia patto per export, al via tavoli verticali

di dab

Roma, 8 apr. (LaPresse) - A quanto si apprende entrerà nel vivo la prossima settimana il ‘Patto per l'export' lanciato nei giorni scorsi dal ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, con l'obiettivo di rilanciare il commercio estero e promuovere nel mondo i prodotti Made in Italy. Da martedì 14 a martedì 21 aprile si svolgeranno al ministero degli affari esteri, in videoconferenza, dei tavoli verticali con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle rappresentanze del mondo imprenditoriale italiano.

