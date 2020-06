Di Maio: L'Italia oggi riapre ma ci aspettiamo reciprocità

di mad

Milano, 3 giu. (LaPresse) - "L'Italia per rilanciare la propria economia interna ha scelto la giornata odierna, anche per riaprire le frontiere, ma ci aspettiamo reciprocità da tutti gli altri Paesi europei. Siamo stati i primi a essere colpiti dalla pandemia, ma oggi stiamo andando meglio di altri. In vista del 15 giugno la nostra volontà è quella di sbloccare alcune chiusure che ancora, con rammarico, dobbiamo registrare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa congiunta al termine del suo incontro con l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian. "L'approccio individualistico - ha aggiunto - danneggia l'immagine stessa dell'Europa, oltre che il mercato unico europeo".

