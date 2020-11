Di Maio: Io e Zingaretti allineati su alleanza Pd-M5S

di dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Con Zingaretti lavoro benissimo. Ricorderete che entrambi eravamo diffidenti sulla nascita di questo governo. Negli ultimi mesi abbiamo stabilito un ottimo modo di lavorare. Anche per quanto riguarda il Ministero degli Esteri e la Regione Lazio, non solo sulle questioni politiche. Detto questo, il segretario del Pd è Zingaretti, lo ha scelto il Pd e sempre il Pd sceglierà sul suo futuro. Non lo sceglie Luigi Di Maio. Non credo che Nicola in questo momento voglia fare la scelta di candidarsi a Roma". Così Luigi DI Maio, Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it.

