Di Maio: Incontro molto amichevole con Pompeo, rapporti eccellenti

di mbb/abf

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Abbiamo una conversazione davvero molto amichevole". Così il ministro degli Esteri Luigi in conferenza stampa con l'omologo Usa Mike Pompeo. "I nostri rapporti sono eccellenti sotto tutti i profili, e lavoriamo per mantenerli tali. In tale contesto voglio ricordare il recente accordo per il progetto Artemis, per riportare l'uomo sulla Luna", ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata