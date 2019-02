Di Maio: Imbarazzo governo? No, gilet gialli legittimo interlocutore M5S

di scp/abf

Milano, 10 feb. (LaPresse) - "No, credo che una lista che si sta per presentare alle elezioni europee sia legittimamente un intelocutore di una forza politica come la mia che si sta presentando alle Europee". Così il vicepremier e ministro di Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, all'inaugurazione del Micam a Rho Fiera (Milano), alla domanda se ci sia imbarazzo nel governo per l'incontro con Christophe Chalençon dei gilet gialli. "A me spiace che Macron l'abbia presa come lesa maestà, per me l'interlocutore dal punto di vista governativo è il governo francese, poi è giusto che una forza politica che non condivide le linee di En Marche abbia la possibilità d parlare con un'altra forza politica che si presenterà alle europee", ha aggiunto.

