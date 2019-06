Di Maio: Grande errore decidere se si va a elezioni in base a Ue

di scp

Milano, 14 giu. (LaPresse) - "Non dobbiamo decidere se si va a elezioni oppure no in base a quello che ci dice l'Europa, sarebbe un grande errore". Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un evento elettorale a Sassari. "Non si va a elezioni se si fanno le cose concrete, se si tagliano gli stipendi ai parlamentari, se si fa il carcere per i grandi evasori che portano i soldi all'estero", aggiunge.

