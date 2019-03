Di Maio: Governo andrà avanti e durerà altri 4 anni

di dab

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Le elezioni europee non sono quelle in cui vogliamo affossare l'Europa, ma far rivivere il sogno dell'Europa. Nelle liste ci saranno alte competenze, ma le scelte non devono incidere su questo governo, perché andrà avanti per altri 4 anni". Così il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, da Matera, dopo il risultato alle elezioni regionali in Basilicata.

