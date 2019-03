Di Maio: Frase candidata leghista? M5S orgogliosamente antifascista

di dab

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "Noi siamo orgogliosamente dalla parte della Costituzione e antifascisti". Lo dice il vicepremier e capo politico del M5S, a margine di un appuntamento di campagna elettorale a Melfi, commentando la vicenda della candidata leghista al Consiglio regionale, Gerarda Russo, che in un comizio pubblico ha risposto a chi contestava, dicendo: "Se fascista vuol dire essere a favore del popolo, allora io sono fascista' che equivale a dire 'se essere populista vuol dire essere a favore del popolo io sono populista". Il ministro del Lavoro ha dunque aggiunto: "Credo che questo episodio dimostri ancora una volta che la Lega in Basilicata non possa essere il cambiamento. E non solo per la vicenda in sé, ma anche per il fatto che ha imbarcato nelle proprie liste uomini di Pittella, quindi il passato".

