Di Maio: Fino a caso Siri mai dubitato di Lega, ora però vedo Giorgetti...

di abf

Roma, 23 mag. (LaPresse) - "In questo anno di governo non ho mai dubitato che la Lega volesse andare avanti, ora sto vedendo Giorgetti che attacca Conte. Pensassero meno alle Poltrone e pensassero al paese, al salario minimo orario, tagliare la tasse, togliere la sanità in mano ai partiti". Così il vicepremier Luigi Di Maio, al forum #Corrierelive.

