Di Maio: Fiducia in Toninelli, ha sbloccato 50 mld di opere e altri prendono meriti

di scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - "E' stato additato come il ministro che bloccava le opere, invece ha lavorato un anno per sbloccare 50 miliardi di opere". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24 a proposito di Toninelli e del video in cui Salvini sottolineava le opere sbloccate. "Io ho fiducia in Danilo", rimarca Di Maio, "solo che come al solito i meriti se li prende qualcun altro, ci siamo abituati nel M5S".

