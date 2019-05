Di Maio: Fare salario minimo e cuneo fiscale, meno slogan e Italia ce la fa

di dab

Milano, 10 mag. (LaPresse) - "C'è molto da fare, come la nostra proposta di legge per introdurre un salario minimo in Italia e fissare una soglia di 9 euro lordi l'ora al di sotto della quale non si può scendere. Una misura che aiuterebbe ben 3 milioni di italiani tra cuochi, barman, magazzinieri e camerieri. È nel contratto di governo e, appunto, si deve fare". Lo scrive il ministro del Lavoro e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Lo stesso vale per una riduzione del cuneo fiscale che permetta alle nostre imprese di ripartire. Dobbiamo puntare alla crescita e dobbiamo farlo sapendo che i numeri non si possono ignorare - aggiunge -. Il decreto Dignità, che ha fatto segnare un aumento dei contratti a tempo indeterminato del +300% in un anno, ne è la dimostrazione. Meno slogan, più concretezza. E l'Italia ce la fa".

