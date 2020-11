Di Maio: Errore rinviare riforma fisco, farla subito

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Non dobbiamo avere paura di combattere per temi sacrosanti. Per me è stato un errore permettere che si rinviasse la riforma fiscale all'anno prossimo. Dobbiamo inziare subito, partendo dagli autonomi, da chi è solo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

