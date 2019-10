Di Maio: Ergastolo, no premi a chi ha sciolto bimbi nell'acido

di dab/lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "Non esiste premialità per chi ha sciolto nell'acido dei bambini, se non ce ne fanno prendere degli altri". Commenta così, il capo politico M5S, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, la decisione della Cedu di non ammettere il ricorso italiano per conservare l'istituto dell'ergastolo ostativo.

