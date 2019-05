Di Maio: Dl sicurezza bis perchè si sono dimenticati rimpatri nel primo

di scp/mad

Torino, 17 mag. (LaPresse) – "Adesso, in campagna elettorale, si propone il decreto sicurezza bis, se si propone il bis è perché si è dimenticato qualcosa nel primo e so io cos'è: il tema dei rimpatri". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Torino per la presentazione dell'area di crisi complessa, parlando dei rapporti con la Lega. "Ci mettiamo soldi e firmiamo gli accordi per i rimpatri, quella è la nostra proposta, altrimenti è semplicemente un'ennesima soluzione per coprire la vera emergenza che è la corruzione, è un mese che ogni tre giorni ascoltiamo un'inchiesta sulla corruzione, coinvolti tutti i partiti tranne noi e ci si tiene addirittura gli arrestati nei partiti", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata