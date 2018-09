Di Maio: "Deficit al 2% non è tabù. Decreto ponte Genova oggi al Quirinale"

"Ieri c'è stata la relazione finale sul ponte, che è inquietante. Ci dice che Autostrade sapeva tutto e non ha fatto niente. E ci apre una prateria per revocare la concessione", così il vicepremier Luigi Di Maio intervistato a Circo Massimo, su Radio Capital. "Penso che ci sia stata un'interpretazione del decreto Genova come se lo si volesse fermare, - ha aggiunto - ma ieri abbiamo chiamato il Mef e ci hanno detto che l'avrebbero bollinato nella notte. Oggi deve andare al Quirinale". "Ci sarà una procedura d'emergenza - ha concluso il ministro del Lavoro sul futuro del ponte Morandi -. Non ci possiamo permettere di preferire la quantità di denaro alla qualità dei lavori". La ricostruzione "secondo me deve farla un'azienda di stato, perché così possiamo controllare. Il nuovo commissario avrà tutti i poteri per chiamare l'azienda migliore. Per me Fincantieri è una buona soluzione".



Il deficit. Di Maio ha poi ribadito di mantenere le promesse elettorali sul fronte della manovra. "Il 2% di deficit non è un tabù", ha dichiarato su Radio Capital. "In questi anni l'Italia è stata più realista del re - aggiunge -. Così ci hanno superato la Spagna e il Portogallo, che nel 2014 ha fatto il 7% di deficit. Dobbiamo avere il coraggio di mettere al centro i cittadini con un occhio ai mercati". Il ministro ha assicurato che "si sta discutendo su più dell'1,6". "Prima quantifichamo le promesse ai cittadini, poi facciamo i tagli - prosegue -. Se serve altro, facciamo deficit positivo che pagheremo nei prossimi anni, visto che le nostre misure faranno crescere l'economia oltre quello che prevedono i tecnici".

Reddito di cittadinanza. E sul reddito di cittadinanza ribadisce: "Il M5S vota una manovra coraggiosa, che mantiene le promesse. Le persone devono cominciare a percepire un cambiamento, un miglioramento". Sulla cosiddetta 'pace fiscale', il vicepremier ha chiarito che "non ci saranno scudi fiscali" e ha spiegato che dopo averla realizzata "metteremo anche il carcere per gli evasori".

Pil. Infine la crescita del Pil, che "dipenderà da quanti soldi riusciremo a investire. Anche perché molti soldi sono bloccati dal codice degli appalti. Vogliamo semplificarlo".

Mef. Massimo Giannini, a Circo Massimo, ha riaperto anche la questione Mef dopo la polemica sull'audio di Casalino. "Noi ci fidiamo del ministro Tria. Ci sono delle persone, messe da quelli che c'erano prima, che ci remano contro", ha detto Di Maio.

