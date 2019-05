Di Maio: Decreto famiglie M5S scritto con associazioni, no spot Lega

Torino, 17 mag. (LaPresse) – "Abbiamo un miliardo, dobbiamo fare un decreto altrimenti perdiamo le economie del reddito di cittadinanza" per destinarle al decreto per le famiglie, "se la Lega ha altre risorse da poter mettere oltre al miliardo bene, io però ho parlato con il forum delle associazioni delle famiglie, con loro abbiamo scritto questo decreto, quindi prima di cacciare il coniglio dal cilindro ascoltino pure loro i diretti interessati in modo da non fare delle operazioni spot". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Torino per la presentazione dell'area di crisi complessa.

