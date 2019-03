Di Maio: Da tesoretto mini-Ires detrazione Imu al 100% su capannoni

di dab

Milano, 25 mar. (LaPresse) - Con il decreto per la crescita "rimoduleremo la mini-Ires, che non è una misura scelta da noi ma che non sta funzionando. C'è così un tesoretto di qualche miliardo di ero, che possiamo utilizzare in modo diverso. Questi soldi da una misura che non stanno funzionando, li dobbiamo spostare per detrarre l'Imu al 100% sui capannoni per le aziende". Così il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, da Matera, dopo il risultato alle elezioni regionali in Basilicata.

