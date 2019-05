Di Maio: Da nostro decreto su famiglie dipende tenuta governo

di scp/mad

Torino, 17 mag. (LaPresse) – "La tenuta del governo dipende per noi da un tema così importante perché se anche su questo non si è d'accordo allora si cerca un pretesto per rompere". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Torino per la presentazione dell'area di crisi complessa, sul decreto famiglia del M5S. "La prossima settimana voglio portare in Cdm il decreto famiglia, che ha già le coperture di 1 miliardo", aggiunge, "il decreto è pronto e voglio dirlo chiaramente: possiamo dividerci e pensarla diversamente su tutto, ma non sulla famiglia e sui figli, non sulla crescita demografica che è più importante della crescita economica".

