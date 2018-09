Di Maio: Da metà marzo 2019 al via reddito di cittadinanza

di abf/dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Faremo partire in maniera differenziata pensioni e reddito di cittadinanza. Da metà marzo 2019 saranno avviati i centri per l'impiego con il reddito di cittadinanza erogato". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio durante la registrazione di 'Porta a porta' in onda alle 23.35 su Rai1.

