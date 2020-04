Di Maio: D'accordo con Papa Francesco su reddito universale

di dab

Roma, 17 apr. (LaPresse) - “Un padre può non mangiare, ma non potrà mai accettare di non far mangiare suo figlio. Quindi certamente sono d'accordo con Papa Francesco sul reddito universale, ma mi permetta di dire che oggi ci sono anche 3 milioni di persone circa che riescono a mangiare grazie al reddito di cittadinanza e per me è un orgoglio. L'obiettivo deve essere sempre quello di difendere la dignità umana, anche per questo abbiamo istituito i buoni pasto comunali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista a Tv2000.

