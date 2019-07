Di Maio: Cuneo fiscale, focus per chi fa indeterminati e assume donne

di dab

Milano, 29 lug. (LaPresse) - La legge di Bilancio è “una occasione per rendere più efficienti tutti gli strumenti” come anche gli incentivi. Per quanto riguarda il cuneo fiscale “non rinuncerei a focalizzarmi” sulle imprese che assumono “a tempo indeterminato” o su chi sostiene “l'assunzione delle donne e l'occupazione femminile” al fine di “ridurre il divario” di genere presente in Italia”. Così il ministro Di Maio, rivolgendosi al presidente di Confindustria Boccia, durante il tavolo con le parti sociali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata