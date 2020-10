Di Maio: Crisi governo? Non ora, serve governo legittimo

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Nella secondo ondata l'Italia deve esser cosciente che è più letale della prima" ed per per questo che "abbiamo bisogno di un governo legittimato che sarà in grado di prendere decisioni rapidamente". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio precisando che "senza dpmc ogni altro strumento avrebbe bisogno di giorni per essere operativo".

