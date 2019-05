Di Maio: Conte svolge presidenza di garanzia, non è organico a M5S

di dab

Milano, 24 mag. (LaPresse) - "Giusepppe Conte ultimamente è stato attaccato dal sottosegretario Giorgetti", ma "si confonde il ruolo di garanzia con quello di arbitro. Secondo me il premier sta facendo il presidente di garanzia". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a 'Bersaglio Mobile', su La7. "Io non ho mai considerato Conte organico al M5S - aggiunge -. Aver rimosso un sottosegretario indagato per corruzione è un merito, non capisco perché venga attaccato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata