Di Maio: Contatti per maggioranza solida, non lasciamo nave affondare

di abf/ddn/npf

Roma, 22 ago. (LaPresse) - "In queste ore sono state avviate tutte le interlocuzioni necessarie per individuare una maggioranza solida al servizio dei cittadini che voglia convergere sui nostri 10 punti. Non lasciamo la nave affondare". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio, dopo il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata