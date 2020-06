Di Maio: Con Patto export importante piano rilancio made in Italy

di dab

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Stiamo finendo di pianificare gli ultimi dettagli in vista di domani. Al ministero degli Esteri, dopo diversi mesi di intenso lavoro, presenteremo il patto per l'export. Un importante piano di rilancio del made in Italy a supporto delle nostre imprese che esportano all'estero". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla vigilia dell'appuntamento che lo vedrà presiedere un'importante assise, alla quale interverranno interverranno i ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, dell'Economia Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano. Non solo, perché sono previste le presente dei sottosegretari allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella e per gli Esteri Manlio Di Stefano; del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Stefano Bonaccini, nonché i principali enti preposti al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo (tra cui Agenzia Ice, Gruppo Cdp, Sace, Simest, Invitalia e Commissariato Generale per Expo Dubai 2020), Confindustria e circa 20 associazioni rappresentative del sistema imprenditoriale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata