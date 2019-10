Di Maio: Carcere per grandi evasori entri in decreto fiscale

di vln

Milano,17 ott. (LaPresse) - "Il carcere per i grandi evasori, non più solo multe, debba entrare nel decreto fiscale: è quello che chiediamo con un accordo di governo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una diretta su Facebook.

