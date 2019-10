Di Maio: Carcere grandi evasori, giù costi Pos e regime 15% giovani partite Iva

di scp

Milano, 20 ott. (LaPresse) - "Carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione. Chi evade più di 100mila euro all'anno deve essere punito seriamente col carcere e bisogna confiscargli più di quanto ha evaso. Questo è il primo punto. Abbattere i costi delle carte di credito. Per me vanno bene le multe sul mancato utilizzo del Pos solo se ai commercianti gli abbattiamo i costi del Pos, se gli abbattiamo i costi delle carte di credito. Perché altrimenti rischiamo di trovarci in una situazione in cui stiamo introducendo una nuova tassa per i commercianti, non una multa. E non va bene. Mantenere il regime del 15% per le giovani partite Iva. È importante che le giovani partite Iva continuino a pagare solo il 15% di tasse, cosa che non è così perché in questa manovra gli si alzano persino le tasse. E non è accettabile". Queste le 3 proposte, annunciate dal capo politico M5S Luigi Di Maio su Facebook, che proporrà domani al vertice di governo.

