Di Maio: Cambio governo può disorientare, ma obiettivi non di destra o sinistra

di scp

Roma, 14 set. (LaPresse) - "So che può disorientare qualcuno il fatto che eravamo al governo negli ultimi 14 mesi con una forza politica e ora lo siamo con l'altra, ma i nostri valori non sono cambiati, se siamo post-ideologici noi dobbiamo essere i primi a non cascare di nuovo nel fatto che esistano delle ideologie di destra e sinistra in Italia. Esistono degli obiettivi, che non sono più né di destra né di sinistra, una parte li abbiamo raggiunti nei precedenti 14 mesi, adesso abbiamo un'altra opportunità. In questo programma abbiamo messo una visione dell'Italia a 20 anni". Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio aprendo la scuola di formazione politica Open Comuni di Rousseau.

