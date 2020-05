Di Maio: basta polemica, italiani vogliono vedere i fatti

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - "Il Paese è ripartito, i negozi e le aziende hanno riaperto. Bene. Adesso però inizia la fase più impegnativa per il governo. Perché artigiani, imprenditori, commercianti vanno accompagnati lungo questo percorso. Servono aiuti concreti, interventi economici, meno burocrazia e pianificazione. Le famiglie e i lavoratori hanno bisogno di supporto. Non hanno colpe e non possono pagare il prezzo di questa assurda crisi. Posso dirvi che stiamo continuando a lavorare, notte e giorno". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

