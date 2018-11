Tensioni sul reddito di cittadinanza, Di Maio avverte la Lega: "Il contratto va rispettato"

"Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti". Il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio si rivolge all'alleato politico della Lega in un'intervista al Corriere della Sera. Soprattutto dopo le incomprensioni con il sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza: "Siamo stati sempre chiari, sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. È un rischio per i cittadini prima di tutto".

"Giorgetti ha detto anche che con la flat tax l'atteggiamento Ue e dei mercati sarebbe stato diverso? Hanno fatto loro una scelta politica. Sono le loro scelte per la legge di bilancio. Io sono soddisfatto delle mie, se loro non sono soddisfatti delle loro non dipende da noi", dice ancora Di Maio.

La manovra e l'Ue - "Rischio sanzioni pesanti dell'Ue all'Italia? Non credo si arriverà a questo punto", rassicura il vicepremier pentastellato. "Non succederà, non ci sono nemmeno i presupposti per alcune ipotesi. E sono convinto che il premier Conte e il ministro Tria sapranno spiegare alla Commissione la bontà della manovra". E aggiunge: "Se siamo disposti a fare passi avanti verso l'Ue? Se il tema è mettere in discussione il reddito di cittadinanza o il superamento della Fornero non c'è rilievo che tenga. Specifico che ci sono ulteriori tagli agli sprechi da fare e andremo fino in fondo".

Tav e Tap - "Il contratto di governo prevede che per la Tav ci sia la ridiscussione del progetto. Abbiamo inserito proprio questa possibilità perché sapevamo che qui non ci sono rischi di risarcimento", dice ancora Di Maio. "Voglio precisare che noi non siamo contro l'alta velocità, ma non ritengo la Torino-Lione un'opera strategica per il Paese, mentre invece penso alla Napoli-Bari o alla Tav in Sicilia". E in merito al via libera al gasdotto Tap nessuna paura di perdere consenso elettorale. "Siamo stati sinceri e la realizzazione dell'opera non può essere imputata a noi - dichiara - con lo screening delle carte che abbiamo potuto fare solo una volta arrivati al governo, ci siamo resi conto che il prezzo da pagare sarebbe stato troppo alto".

