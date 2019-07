Di Maio: Aprire crisi? La daremmo vinta a partiti, poi governo tecnico

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Qualcuno dice 'aprite la crisi'. Se vogliamo dargliela vinta, va bene, apriamo la crisi. Se non vogliamo tagliare 345 parlamentari a settembre e darla vinta ai partiti, va bene, apriamo la crisi. Aprendo la crisi ci troveremmo un governo tecnico o politico che non solo fa le opere utili, ma fa anche le centrali nucleari o gli inceneritori, che con noi non si faranno mai". Così il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook.

