Di Maio: Appello a tutte forze politiche, votiamo tagliapoltrone e poi urne

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "Ad ogni modo c'è una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda il taglio definitivo di 345 parlamentari. E' una riforma epocale, tagliamo 345 poltrone e mandiamo a casa 345 vecchi politicanti. Se riapriamo le Camere per la parlamentarizzazione, a questo punto cogliamo l'opportunità di anticipare anche il voto di questa riforma, votiamola subito e poi ridiamo la parola agli italiani. Il mio è un appello a tutte le forze politiche in Parlamento: votiamo il taglio di 345 poltrone e poi voto". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, in una nota.

