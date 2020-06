Di Maio annuncia e-book per Pmi: Sarà guida all'internazionalizzazione

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Presentiamo un primo strumento pratico per le piccole medio imprese che ancora non si sono aperte ai mercati esteri: si tratta di un e-book, una guida che vuole accompagnare le Pmi ad aprirsi e affacciarsi a nuove realtà nel mondo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla presentazione del Patto per l'Export in Farnesina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata