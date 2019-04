Di Maio: Altri vincono elezioni e poi se ne fottono dei cittadini

di dab

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "In Sicilia siete 'fortunati', perché avete una giunta regionale. In Sardegna o Basilicata ancora non ci sono. Perché questi se ne fottono. Hanno vinto le elezioni e si siedono sulla sedia". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, a Caltanissetta, durante un comizio del M5S in vista delle prossime elezioni amministrative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata