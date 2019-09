Di Maio: Africa e migrazioni al centro del lavoro alla Farnesina

di dab

Milano, 4 set. (LaPresse) - "Al ministero degli Esteri sarà mia premura puntare all'internazionalizzazione del nostro sistema economico e della nostra industria e ricerca, incrementando i canali di cooperazione in ambito multilaterale. L'attenzione verso l'Africa, il tema delle migrazioni e le relazioni con le nuove economie emergenti saranno le linee guida su cui costruirò il mio lavoro". Così, in un post su Facebook, il neo ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Le nuove sfide globali e il nuovo mondo multipolare stanno infatti trasformando radicalmente il modo di fare politica estera e lo stesso ruolo della diplomazia italiana, che voglio ringraziare con anticipo per la collaborazione che, sono certo, sapremo portare avanti con successo per il bene del nostro Paese", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata