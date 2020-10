Di Maio a Ricci del Pd: “Diamoci una gomitata”

(LaPresse) Il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio incontra il sindaco del Pd di Pesaro Matteo Ricci all’ingresso del Festival delle Città di Roma. I due si mettono in posa davanti ai fotografi e si salutano con una gomitata che potrebbe suonare “equivoca” dopo i botta e risposta fra i due alleati di governo nella campagna elettorale delle passate elezioni regionali. Ricci aveva definito il pentastellato Di Maio “irresponsabile” per il suo sostegno a Laricchia contro Emiliano in Puglia.