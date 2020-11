Di Maio: A Napoli e altre aree Campania situazione fuori controllo

di dab

Roma, 11 nov. (LaPresse) - "A Napoli e in molte aree della Campania la situazione è infatti fuori controllo. Non è più questione di opinioni o pareri, qui a parlare è la realtà. Il paziente trovato morto accasciato nel bagno all'ospedale Cardarelli è la più cruda e violenta di numerose testimonianze che mi giungono ogni giorno dagli ospedali campani: persone curate in auto nei parcheggi, altre che muoiono in ambulanze del 118 a cui non viene assegnata la destinazione; altre ancora che neanche vengono prelevate da casa nonostante le continue chiamate". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

