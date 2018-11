Di Maio: A Ischia non è condono, se zone a rischio no ricostruzione

di npf

Roma, 5 nov. (LaPresse) - "Ad Ischia ci sono le case crollate per il terremoto, se sono in zone a rischio idrogeologico non potranno essere ricostruite, non è un condono". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Shanghai.

