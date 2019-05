Di Maio a Confindustria: Senza dialogo e confronto Paese non si governa

di abf/ntl/alm

Roma, 22 mag. (LaPresse) - "E' la mia prima assemblea di Confindustria per ascoltare il vostro punto di vista. Un mese fa si disse Di Maio sembra uno di noi, pur nell'accesa dialettica l'intensità della collaborazione è continuata per individuare i provvedimenti è andata aumentando. Oltre le frasi ad effetto senza il confronto e il dialogo questo Paese non lo possiamo governare". Così il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando all'assemblea di Confindustria. "Ss sono qui è perché gli italiani ci hanno chiesto di cambiare e perseverare, la nostra sfida più grande è nella contaminazione delle idee, nel confronto e nel compromesso", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata