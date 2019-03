Di Maio: A Confindustria non ci sono gufi, quella era epoca di Renzi

di dab

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Le preoccupazioni contenute nel report di Confindustria sono anche le nostre. Non c'è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare Confindustria come i gufi". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a New York, dopo l'incontro con i vertici di Wall Street, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni dell'alleato Matteo Salvini sullo studio degli industriali. "L'epoca dei gufi era quella di Renzi, ora noi dobbiamo lavorare tutti insieme ad obiettivi comuni", aggiunge.

