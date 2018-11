Di Maio: A breve taglio stipendi parlamentari e riduzione scorte

di npf

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "A breve nell'ufficio di presidenza presenteremo la proposta per il taglio degli stipendi a tutti i deputati e poi anche per i senatori, con revisione delle doppie diarie dei doppi stipendi, delle diarie dei parlamentari troppo alte. Poi con la proposta Fraccaro tagleiremo 345 parlamentari in meno, diarie in meno, Telepass in meno. Come governo del cambiamento a breve taglieremo un po' di scorte. Ne sentirete parlare, come era nel contratto di Governo. Giuseppe Conte ha dato il buon esempio, credo ci siano ex presidenti del Consiglio dei ministri che hanno più scorta di Giuseppe Conte. Lo devo approfondire ma credo sia così. Del resto a Giuseppe Conte i cittadini vogliono bene a quelli di prima no, visto che li hanno mandati a casa il 4 marzo". Così in diretta Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata