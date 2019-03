Di Maio: 40mila euro a imprese per assumere 'manager innovazione'

di vln/lrs

Torino, 4 mar. (LaPresse) - "Ci sarà un voucher da 40mila euro per le imprese che vorranno assumere un manager dell'innovazione. Bisogna dare l'opportunità alle imprese di avere un regista della digitalizzazione in azienda". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando a Torino per il Fondo nazionale dell'Innovazione.

