Di Battista: Tema alleanze distrugge i progetti

di dab

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Quando sento parlare di legge elettorale mi vengono le bolle" ma "il tema delle alleanze distrugge i progetti". Lo dice l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, intervenendo a Bari alla chiusura della campagna elettorale della candidata pentastellata alla presidenza della Regione Puglia, Antonella Laricchia. "Vincere le elezioni non è tutto, ma il mezzo per cambiare le cose - aggiunge -, non è mai il fine".

