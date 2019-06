Di Battista: Se cadesse governo non conterei legislatura secondo mandato

di lcl/dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - Se il governo dovesse cadere entro il 15 luglio "io proporrei di non considerare questa legislatura come secondo mandato" per i parlamentari del M5S. Lo dice Alessandro Di Battista, ospite del programma Otto e mezzo, in onda su La7 alle 20.30. Alla domanda con quale frontman si presenterebbe il Movimento, risponde: "Luigi è il capo politico, credo per altri 3 anni. Conte non so se si ricandiderà".

