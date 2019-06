Di Battista: Salvini che invita sindacati destabilizza governo

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Io non dico è tutto a posto, sono comnvintro che ci vedremo presto e risolveremo lo screzio con Di Maio. Ieri ho visto il ministro dell'Interno diere di voler invitare i sindacati. Questo, secondo me, è destabilizzare il governo". Così l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su RaiTre. Alla domanda se è lui a destabilizzare il governo, poi, replica: "No".

