Di Battista: Mi fido ciecamente di Conte, difficile lavorare ora con Lega

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - Le parole del leghista Alberto Bagnai, che aveva paragonato gli atteggiamenti dell'Europa ai 'metodi mafiosi' "sono estremamente forti e non so se sono utili per portare avanti la trattativa con l'Europa", ma "trovo sconvolgente la possibilità che venga aperta una procedura di infrazione per un debito creato da altri governi". Lo dice l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su RaiTre. "La mia idea è che in questo momento, come fa un'impresa, per uscire dalla crisi bisogna investire di più", aggiunge. "Non sono mai stato un antieuropeista, ho sempre considerato l'Europa unita un'opportunità, anche per contrastare giganti che stanno crescendo, come India e Cina, ma l'Europa deve unirsi politicamente e non solo finanziariamente", aggiunge. "Mi fido ciecamente del lavoro del presidente del Consiglio, che sta portando avanti con estremo rigore e dignità. È una sciocchezza che possa essere destabilizzato da me, ma dico che non è facile in questo momento lavorare con la Lega o con una parte Lega, che a mio avviso sta sondando la possibilità di aprire una crisi", sottolinea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata