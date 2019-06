Di Battista: In periodo crisi aspetto che sindacati lancino cogestione

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Io ce l'ho anche con i sindacati, perché non stanno difendendo i lavoratori. Da loro, in un momento di crisi, in cui i padroni si fottono i denari e le aziende chiudono, mi aspetto che lancino l'idea della cogestione". Così l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su RaiTre. "Luigi Di Maio ogni settimana affronta crisi aziendali, anche lui con grande rigore, che nascono da situazioni precedenti", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata