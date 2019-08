Di Battista: Grazie a Lega molte coop brindano ad appalati per opere inutili

di dab

Milano, 4 ago. (LaPresse) - "Non mi frega nulla dei centesimi che sarà costato un giro in moto d'acqua. Mi indignano i milioni di euro regalati dalla Lega Nord a Radio Radicale (una radio di partito) quando centinaia di migliaia di piccoli imprenditori e artigiani dallo Stato non hanno niente. Non me ne frega nulla che si sia inginocchiato davanti ad una cubista, mi indigna che si sia, di fatto, inginocchiato davanti al potere dei Benetton. Non me ne frega nulla dei brindisi che fa in spiaggia il ministro Salvini. Mi indigna il fatto che a causa della Lega Nord molte cooperative (anche Coop rosse legate al Pd) sono pronte a brindare per gli appalti che arriveranno sulle grandi opere inutili. Questo è ciò che penso, queste sono le mie idee da libero cittadino". Lo scrive su Facebook l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista.

